Miguel Borja le dice no a Cruz Azul y se cae su fichaje para el Clausura 2026

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja notificó este jueves a Cruz Azul que no continuará esperando por su incorporación al equipo y optará por una oferta proveniente del fútbol internacional.

Miguel Borja / Rodrigo Valle

De acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, el atacante le comunicó directamente a la directiva celeste que tomará una propuesta de otro país. Se especula que la oferta llegaría del Medio Oriente, específicamente de los Emiratos Árabes, y que ya no aguardará la liberación de la plaza de jugador No Formado en México (NFM), requisito indispensable para su registro en la Liga MX.

Borja, de 32 años y quien quedó como agente libre tras su paso por River Plate, había llegado a México en semanas previas, incluso realizó trámites y entrenó en La Noria, pero el prolongado retraso administrativo del club para liberar cupos de extranjeros por las salidas pendientes como las de Mateusz Bogusz y Camilo Cándido, terminó por agotar la paciencia del jugador y su entorno.

Miguel Borja se cansó de esperar a Cruz Azul

El colombiano se encontraba “cansado de estar en México sin poder firmar con La Máquina”, por lo que decidió buscar alternativa con una atractiva propuesta económica del exterior que terminó por inclinar la balanza. Con esta decisión, se cae uno de los fichajes más sonados que Cruz Azul había perfilado para el Clausura 2026. La Máquina deberá replantear su planificación ofensiva de cara al torneo y buscar alternativas rápidas en el mercado de refuerzos.

Hasta el momento, ni Cruz Azul ni el representante de Miguel Ángel Borja han emitido un comunicado oficial confirmando el fin de las negociaciones, pero múltiples fuentes coinciden en que el fichaje está caído de manera definitiva.

