Atlético de Madrid vs Mallorca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 21 de LaLiga

El Estadio Metropolitano será el escenario de un nuevo capítulo en La Liga cuando el Atlético de Madrid reciba al Mallorca en duelo correspondiente a la Jornada 21. El conjunto colchonero llega instalado en la parte alta de la tabla con 41 puntos, resultado de una campaña sólida: 12 triunfos, 5 empates y apenas 3 derrotas.

El equipo de Diego Simeone viene con buen ritmo. En la fecha pasada superó 1-0 al Alavés y entre semana igualó 1-1 frente al Galatasaray en la Champions League, mostrando competitividad tanto a nivel local como internacional. El objetivo es claro: seguir presionando al Villarreal, que hoy ocupa el tercer puesto de la clasificación.

Del otro lado, el Mallorca arriba con 21 unidades tras 5 victorias, 6 empates y 9 descalabros. Su panorama es distinto: necesita sumar para tomar distancia de la zona baja. En su último compromiso dio una señal de vida al vencer 3-2 al Athletic, resultado que le devolvió confianza.

Con intereses opuestos pero urgencias claras, se espera un partido intenso en Madrid. El encuentro se jugará este domingo a las 7 de la mañana y se podrá escuchar a través de la Cadena W.

ATLÉTICO DE MADRID VS MALLORCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER