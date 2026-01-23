Puebla deja Estadio Cuauhtémoc por lesiones y daño del césped tras partidos de Cruz Azul

Luego de que Cruz Azul tomara el Estadio Cuauhtémoc para disputar sus partidos como local en este Clausura 2026, dicho recinto tuvo que hacer algunas modificaciones debido a la actividad continua. Uno de ellos fue el anuncio del Club Puebla Femenil de abandonar temporalmente el Estadio Cuauhtémoc para su partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 ante Chivas.

¿Por qué Puebla Femenil abandonó el Estadio Cuauhtémoc?

El inmueble, ícono del futbol poblano y casa histórica de La Franja, acaba de ser intervenido con una inversión millonaria para cambiar el césped híbrido y aspirar a ser campo de entrenamiento de cara al Mundial 2026. Sin embargo, el pasto apenas lleva semanas asentándose cuando la llegada de Cruz Azul como local alterno saturó el calendario: cuatro partidos oficiales en menos de una semana terminaron por destrozar lo que se suponía iba a ser una superficie de primer nivel.

El resultado es predecible y doloroso, pues desafortunadamente la jugadora de Toluca, Faustine Valerie, salió lesionada por el mal estado del terreno de juego. Por lo tanto, surgió la obligación de reubicar al equipo femenil a las instalaciones del Club Alpha 3 a puerta cerrada, sin afición y la imagen de un estadio que, en lugar de prepararse para el escaparate mundialista, parece incapaz de sostener su propio uso cotidiano.

La decisión de priorizar a Cruz Azul, equipo de mayor taquilla y exposición mediática, sobre el plantel femenil del Puebla revela prioridades cuestionables. Mientras La Máquina encuentra refugio temporal en Puebla tras no concretar otras opciones, el equipo local que lleva décadas ligado al Cuauhtémoc es el que paga la factura con la pérdida de su casa, al menos en esta jornada y posiblemente en más si no se resuelve la crisis del césped durante la pausa por los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia. Por el momento el conjunto celeste no ha revelado si tendrá que buscar alternativas o permanecerá en la Angelópolis.

