Pedro Aquino, exjugador del América es denunciado por abuso en Perú

Pedro Aquino, exjugador del Club América (y también de equipos como León, Lobos BUAP y Santos Laguna en México), no está directamente denunciado por abuso sexual. La denuncia formal por presunto abuso sexual fue presentada por una joven argentina de 22 años contra tres jugadores de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Los hechos supuestamente ocurrieron el 18 de enero de 2026 en el hotel Hyatt de Montevideo (Uruguay), durante la pretemporada del club en la Serie Río de La Plata.

Sin embargo, Pedro Aquino ha sido vinculado al caso de manera indirecta y ha sido separado indefinidamente del plantel de Alianza Lima (donde jugaba a préstamo desde Santos Laguna) por motivos de indisciplina grave.

Pedro Aquino . Foto: Wdeportes Ampliar

- Aquino estuvo presente en la habitación donde ocurrió la reunión que involucró alcohol y la presencia de mujeres, lo cual viola el reglamento interno del club durante la concentración.

- Él mismo reconoció ante el área deportiva del club haber estado allí, pero negó haber consumido alcohol o participado en el presunto abuso.

- El club decidió aplicar la misma medida disciplinaria (separación indefinida) que a los tres denunciados, mientras investiga internamente.

Pedro Aquino América. Foto: Mexsport Ampliar

El caso ha generado un fuerte escándalo en el fútbol peruano, afectando a Alianza Lima justo después de su victoria 3-0 sobre Inter Miami en la “Noche Blanquiazul”. Los tres jugadores principales negaron las acusaciones en redes sociales, y el proceso legal continúa en Argentina (donde la denunciante formalizó la denuncia al regresar).