Alfredo Adame vs Carlos Trejo: EN VIVO, dónde cuándo y cómo ver su pelea

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo (conocida como una de las rivalidades más largas de la farándula mexicana) ya está confirmada y se realizará como parte del evento Ring Royal (o Ring Royale), organizado por el influencer Poncho de Nigris.

¿DE QUÉ SE TRATA RING ROYALE?

Ring Royale es un evento de boxeo de exhibición enfocado en peleas entre celebridades, influencers, figuras del entretenimiento y personalidades virales de México y Latinoamérica. Se trata de un espectáculo que combina deporte (boxeo reglamentado pero adaptado para no ser profesional extremo), morbo mediático, rivalidades públicas y entretenimiento puro, similar a formatos internacionales como “La Velada del Año” de Ibai Llanos en España o eventos como Supernova Strikers/Genesis en México.

El proyecto es impulsado y organizado principalmente por el influencer y conductor regiomontano Poncho de Nigris (junto a su familia y equipo), quien lo presenta como un show de alto impacto con producción profesional: peleas en ring, shows musicales en vivo, batallas de freestyle (como Aczino vs. Azuky) y mucho hype en redes para generar viralidad y ganancias.

¿DE QUÉ SE TRATA RING ROYALE? Ampliar

- Formato: Combates de boxeo de exhibición (con guantes, rounds limitados, réferi y reglas para evitar lesiones graves). Los ganadores reciben coronas en lugar de cinturones tradicionales, enfatizando el aspecto de “realeza” o espectáculo.

- Objetivo: Mezclar entretenimiento digital, rivalidades famosas y boxeo amateur para atraer audiencias masivas en streaming y en vivo. No es boxeo profesional serio, sino un show con mucho drama, trash talk y promoción en redes.

- Diferencias con otros eventos: Poncho lo diferencia de competidores como Supernova (más enfocado en influencers puros) al incluir “famosos” de TV, farándula y deportes (ej. exluchadores WWE como El Patrón/Alberto del Río).

- Primera edición: Es la inaugural en 2026, con el lema de peleas “virales del continente”.

¿CUÁNDO SERÁ LA BATALLA DE ALFREDO ADAME Y CARLOS TREJO?

- Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026.

- Lugar: Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, México (evento presencial con boletería disponible, aunque los detalles exactos de venta se manejan a través de los organizadores).

- ¿Cómo ver en vivo?: Se transmitirá en vivo a través de las plataformas oficiales de Ring Royal (probablemente su sitio web, YouTube, redes sociales o app/streaming asociado).

Alfredo Adame vs Carlos Trejo. Foto: Getty Images Ampliar

Este combate ha sido rumoreado y pospuesto por más de 20 años debido a pleitos públicos, órdenes de restricción y acusaciones mutuas, pero ahora ambos lo confirman como “serio” (aunque con mucho show mediático de por medio). Adame ha dicho que entrenará duro y que “lo va a sembrar en el ring”, mientras Trejo responde que no se rajará esta vez.

Si buscas boletos o el stream exacto más cerca de la fecha, revisa directamente las redes de Ring Royal, ya que es un evento de celebridades con formato similar a otros shows virales de boxeo.