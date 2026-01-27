Club América: ¡Víctor Dávila se mantiene en la mira del Colo-Colo!

El delantero chileno del Club América, Víctor Dávila, sigue siendo uno de los nombres más sonados en el mercado de fichajes invernal del Clausura 2026. El Colo-Colo (dirigido por el ex DT americanista Fernando “Tano” Ortiz) lo tiene como prioridad para reforzar su ataque tras la salida de Lucas Cepeda al Elche, y las negociaciones con las Águilas avanzan, aunque con varios obstáculos.

Interés firme del Colo-Colo: El Cacique presentó una oferta formal por Dávila en préstamo por 1 año, sin opción de compra (o con condiciones pendientes). El objetivo es que regrese a Chile para tener minutos y protagonismo, algo que no ha logrado consolidar en Coapa (solo 10 goles en 40 partidos desde su llegada en 2024, y bajo impacto en el Clausura 2026).

Víctor Dávila en Tricampeonato del Club América / Jam Media Ampliar

El plan del América: Las Águilas buscan liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM/extranjero) urgentemente para fichar a Raphael Veiga (del Palmeiras), su gran objetivo como enganche creativo. Dávila es el principal candidato a salir (junto a otros como Raúl Zúñiga o Rodrigo Aguirre), ya que su alto salario (1.5 millones de dólares anuales o 26 millones de pesos) complica cualquier traspaso definitivo.

El gran escollo: el dinero, Colo-Colo no puede absorber todo el sueldo (es altísimo para el fútbol chileno). El América tendría que cubrir una parte importante: reportes hablan de 50% (750 mil dólares), o incluso más (hasta casi la totalidad en algunas propuestas). Esto genera molestia en la afición azulcrema, ya que “pagarían para que se vaya”. Dávila dio luz verde para salir si se llega a acuerdo, pero hay versiones que indican que no está 100% convencido de ir al Colo-Colo y prefiere quedarse para demostrar valor (incluso anotó en un amistoso reciente ante Morelia).

¿Quién es Víctor Dávila, el nuevo refuerzo del América para el Apertura 2024? Ampliar

Asimismo, el estado de las pláticas, son avanzadas y “prácticamente selladas”, según TNT Chile, indicando que el América está dispuesto a ceder, pero no regalarlo. Hay presión por el cierre de mercado (9 de febrero en Liga MX), y Dávila ya está registrado para la Concachampions vs. Olimpia.

¿QUÉ SUCEDE SI SE CONCRETA EL FICHAJE A COLO-COLO?

- Dávila volvería a su país para reencontrarse con su mejor versión (marcó 8 goles en su primer año en Colo-Colo antes de irse a Rusia y luego a México).

- América liberaría cupo y ficharía a Veiga de inmediato y cerraría su plantilla con un “efecto dominó” sudamericano.

- Si no sale: El club se queda con un jugador caro y de bajo rendimiento, bloqueando refuerzos clave en un torneo donde las Águilas arrancaron flojo (sin goles ni victorias en las primeras jornadas).

Todo indica que la operación está caliente y podría definirse en los próximos días.