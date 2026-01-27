“Memo Ochoa debe de ser titular en el Mundial”: Adrián Chávez habló en Claro Sports en W

Adrián Chávez, ex arquero de diversos equipos mexicanos, y seleccionado nacional, habló este martes 27 de enero del 2026 para Claro Sports en W, (el programa de W Radio en colaboración con Claro Sports), sobre el respaldó fuertemente a Guillermo “Memo” Ochoa como titular en la portería de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

En la entrevista exclusiva, Chávez enfatizó que Memo debe ser el portero titular en la justa mundialista, argumentando que es el más confiable y el que transmite mayor seguridad al equipo.

Adrián Chávez y Luis Malagón Ampliar

Destacó su experiencia, capacidad para no ponerse nervioso bajo presión y que puede “salvar el partido” en momentos clave. Incluso “borró” o descartó a opciones como Raúl “Tala” Rangel y Luis Ángel Malagón, quienes se mantienen en la pelea por la titularidad en el Mundial 2026, aunque en favor de Ochoa para el rol principal.

Por ende, Adrián Chávez se inclinó hacia el arquero con basta experiencia, mencionado que: “MEMO DEBE SER TITULAR EN EL MUNDIAL”, considerándolo como el portero que más confianza da a México al no ponerse nervioso bajo los tres palos.

Memo Ochoa con la Selección Mexicana / Icon Sportswire Ampliar

Esto se da en un contexto donde Javier Aguirre parece inclinar la balanza hacia Malagón y Rangel como principales opciones (incluso Tala Rangel ha lucido como titular reciente), mientras Ochoa (a sus 40 años) sigue activo y rindiendo en el AEL Limassol de Chipre, pero no ha sido convocado últimamente. Chávez, ex portero legendario del América, apuesta por la veteranía y experiencia de Paco Memo para un Mundial en casa (coorganizado por México).