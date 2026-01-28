Europa League 2026: Todo sobre la última jornada y los equipos que buscan Octavos de Final / Justin Setterfield

La Europa League entra en su última jornada de la fase inicial este jueves con el tablero todavía muy movido. Son 36 equipos y a todos les resta un solo partido, es decir, 3 puntos por disputar. Los primeros 8 avanzan directo a octavos de final; del 9 al 24 irán a una ronda previa de eliminación, y el resto quedará fuera.

Feyenoord / Dean Mouhtaropoulos Ampliar

Arriba ya hay dos con boleto asegurado a octavos: Lyon y Aston Villa, ambos con 18 puntos, ya no pueden salir del top 8 pase lo que pase. Detrás vienen Friburgo, Midtjylland, Braga, Roma, Ferencváros y el Real Betis, todos aún obligados a sumar para no meterse en problemas.

Del noveno al decimoquinto lugar, Porto, Genk, Estrella Roja, PAOK, Stuttgart, Celta de Vigo y Bolonia, ya tienen garantizado, como mínimo, el repechaje, pero todavía sueñan con colarse entre los ocho mejores. Más abajo la pelea es feroz. Equipos como Fenerbahçe, Panathinaikos, Dinamo Zagreb, Lille, Brann, Young Boys y Celtic se juegan la vida: hoy están en zona de clasificación, pero una derrota podría sacarlos de ahí. Cada punto será oro puro.

La Roma / Mondadori Portfolio Ampliar

En la parte baja, clubes históricos como Feyenoord y RB Salzburg viven al límite. Ambos están fuera de la zona de repechaje y necesitan ganar sí o sí, además de esperar tropiezos ajenos para meterse en la conversación. Ya no tienen opciones matemáticas Rangers, Sturm Graz, Niza, Utrecht, Malmö y Maccabi Tel-Aviv.

La última jornada promete tensión total: algunos buscan cerrar su pase directo, otros salvarse en el alambre, y varios más despedirse con dignidad de Europa. Aquí, cada gol puede cambiar el destino.

