Franco Colapinto brilla en el Test 3 de Fórmula 1 en Barcelona con el tercer mejor tiempo / Kym Illman

La temporada de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y con esto continúan los días de prácticas para las diferentes escuderías.

Fórmula 1 / Rudy Carezzevoli Ampliar

El Test número 3 se llevó a cabo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los pilotos han podido probar sus monoplazas con los ajustes reglamentarios para esta temporada.

Franco Colapinto destacó en sus 56 vueltas con su A526, donde tuvo el tercer mejor tiempo, solo detrás de Red Bull y de Mercedes. El tiempo de Colapinto fue de 1:20.189. Cabe resaltar que Isack Hadjar tuvo el mejor tiempo con 1:18.159, seguido por George Russell con 1:18.696.

Franco Colapinto / Mark Thompson Ampliar

En estos días, el clima ha sido un factor, pues varias escuderías han decidido esperar por las fuertes lluvias en Barcelona. Por otro lado, Cadillac y Checo Pérez dejaron en claro que no tienen urgencia, ya que no se les vio en acción en este tercer día de pruebas.

El mexicano esperará, al igual que Valtteri Bottas, a que las condiciones sean ideales para poner su monoplaza en la pista. Hay que resaltar que ya se les vio en prácticas, aunque esto fue el pasado 26 de enero.

