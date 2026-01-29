Juárez vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga MX

Los Bravos de Juárez reciben a Cruz Azul en la reanudación de la Liga MX tras el parón por la actividad de la selección mexicana. El duelo está programado para este mismo viernes en punto de las nueve de la noche con seis minutos en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Por un lado, la escuadra fronteriza viene de empatar de visita contra Santos Laguna y ahora buscará regresar a la senda del triunfo, algo que no consigue desde la primera fecha ante Mazatlán. Actualmente, los dirigidos por Pedro Caixinha ocupan la novena posición de la clasificación y están metidos de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla, por lo que una victoria los catapultaría a pelear en lo más alto.

Del otro lado, Cruz Azul llega a este compromiso con una racha de dos triunfos consecutivos, ante Atlas y Puebla. A raíz de estos resultados, la escuadra comandada por Nicolás Larcamón suma seis puntos y es cuarto lugar de la tabla general, solo por detrás de Monterrey, Toluca y Chivas. Sin embargo, vale la pena mencionar que en lo deportivo, en los últimos días se cayó el fichaje de Miguel Ángel Borja por un tema del límite en las plazas de futbolistas No Formados en México. Además, Mateusz Bogusz también salió del equipo con destino a la Major League Soccer, por lo que el plantel cuenta con menos recursos para encarar el resto del Clausura 2026.

FC Juárez / Jam Media Ampliar

De esta manera, los Bravos de Juárez y Cruz Azul se verán las caras en la cuarta fecha del campeonato mexicano en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en donde los fronterizos buscarán regresar a la senda del triunfo, mientras que los cementeros tendrán en mente extender la racha de victorias consecutivas.

JUÁREZ VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER