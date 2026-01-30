Playoffs de la Champions League: Quedaron definidos los cruces, fechas, cómo y cuándo se disputarán / Michael Regan - UEFA

Tras el sorteo realizado este viernes en Nyon, Suiza, la UEFA definió los ocho cruces de los playoffs eliminatorios de la Champions League 2025/26. Estos duelos a doble partido decidirán qué equipos se unen a los ocho mejores de la fase de liga de la Champions League que ya tienen boleto directo a octavos de final en la siguiente ronda.

Trofeo Champions League / Michael Regan Ampliar

Los partidos se jugarán a ida y vuelta, con los cabezas de serie, es decir, los mejores posicionados en la fase de liga disfrutando de la ventaja de cerrar como locales en la vuelta.

¿Cómo quedaron los Playoffs de la Champions League?

Benfica vs Real Madrid

Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Mónaco vs París Saint-Germain

Qarabağ vs Newcastle United

Galatasaray vs Juventus

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Encuentros Playoffs Champions League / FOTO/ @ChampionsLeague Ampliar

¿Cuándo se jugarán los playoffs de la Champions League?

Estos encuentros serán con duelo de ida y vuelta para definir a los próximos equipos que se sumarán a los ocho mejores clasificados de la Champions League.

Partidos de ida: 17 y 18 de febrero de 2026

Partidos de vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026

Los ganadoresde estos ocho cruces avanzarán a los octavos de final de la Champions League, cuyo sorteo se realizará el 27 de febrero de 2026. Esta ronda promete emociones fuertes, con revanchas, derbis nacionales y duelos impredecibles. Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán, PSG y Juventus parten como favoritos en el papel, pero en la UEFA Champions League nada está escrito.

¿Cuándo se disputarán las siguientes fases de la Champions League?

Octavos de final: 10 y 11 de marzo (ida), 17 y 18 de marzo (vuelta).

10 y 11 de marzo (ida), 17 y 18 de marzo (vuelta). Cuartos de final: 7 y 8 de abril (ida), 14 y 15 de abril (vuelta).

7 y 8 de abril (ida), 14 y 15 de abril (vuelta). Semifinales: 28 y 29 de abril (ida), 5 y 6 de mayo (vuelta).

28 y 29 de abril (ida), 5 y 6 de mayo (vuelta). Final de la Champions League 2026: 30 de mayo.

