Chivas sigue como líder del Clausura 2026 tras triunfo sobre Atlético de San Luis / Leopoldo Smith

Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 luego de vencer 3-2 al Atlético de San Luis en tierras potosinas. Fue un partido que inició cerrado, pero después de la media hora comenzaron a caer los goles.

Atlético San Luis vs Chivas / Leopoldo Smith Ampliar

Al minuto 31, los rojiblancos abrieron el marcador por conducto de Richard Ledezma, a pase del “Piojo” Alvarado. Sin embargo, a los cinco minutos hubo una falta dentro del área para los potosinos que Joao Pedro marcó desde los once pasos.

Ya en el agregado de la primera parte, Daniel Aguirre marcó de nuevo para los tapatíos, que se fueron con ventaja al descanso. Para el segundo tiempo los goles no tardaron en llegar, pues Joao Pedro concretó su doblete apenas al minuto 46, con un cabezazo dentro del área.

Joao Pedro / Jam Media Ampliar

Finalmente, al 49, fue Armando “Hormiga” González el que puso el tercero para el Guadalajara, con lo que sumaron su cuarta victoria consecutiva en este arranque de torneo.

