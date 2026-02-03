América vs Olimpia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la primera ronda de la Concachampions 2026

Las Águilas del América debutarán en el torneo de la Copa de Campeones de la Concacaf, y lo harán contra su similar de Olimpia, después de dar a conocer una de las noticias que más le dolieron a los americanistas, como es la salida de Álvaro Fidalgo.

Álvaro Fidalgo / Manuel Velasquez Ampliar

Es una realidad que el Club América tiene una deuda pendiente con un título internacional, ya que desde el 2015 no han podido quedarse con este trofeo. Además, después de que la campaña pasada el equipo de Cruz Azul se quedara con el título, ya están empatados junto a los cementeros como los máximos ganadores en la historia de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Olimpia de Honduras es uno de los más ganadores del fútbol de Honduras, y puede presumir ya haber conquistado esta competencia internacional. Por ello, el conjunto de Coapa debe ser cauteloso y no cometer ningún error.

Club América / Manuel Velasquez Ampliar

El partido de ida América vs Olimpia se realizará este martes en punto de las ocho de la noche, hora centro de la Ciudad de México, desde la cancha del Estadio de Tegucigalpa.

El equipo hondureño ha empezado con el pie derecho su competencia nacional, y a pesar de que viene de empatar en sus últimos cinco compromisos, no registra ninguna derrota. Una situación totalmente diferente para las Águilas del América, ya que apenas pudieron ganar el fin de semana pasado contra el Necaxa 2-0, resultado con el que rompieron su mala racha sin anotar goles.

AMÉRICA VS OLIMPIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER