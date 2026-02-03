James Rodríguez a una firma de fichar con el Minnesota United de la MLS

James Rodríguez está muy cerca de fichar con el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026. el club de Minnesota está en negociaciones avanzadas con el crack colombiano de 34 años, quien es agente libre desde diciembre de 2025 tras terminar su contrato con el Club León de la Liga MX.

Según The Athletic, confirman que las conversaciones están en marcha y que el acuerdo es “probable” o incluso “inminente” en detalles finales. Asimismo, sería un movimiento sorpresa y de alto perfil: James se convertiría en la estrella más grande en la historia del Minnesota United.

James Rodríguez jugando con Colombia / Buda Mendes

Además, el contrato sería a corto plazo, probablemente de un año o hasta el Mundial 2026, no como Designated Player en algunos detalles, y enfocado en prepararlo para el Mundial de 2026 con Colombia, donde sigue siendo pieza clave.

James ha estado sin club desde finales de 2025, y este fichaje le daría minutos regulares en una liga competitiva antes del torneo global coorganizado por EE.UU., México y Canadá.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado / Stuart Franklin - FIFA

En redes, el propio James publicó una foto en un avión con la frase “Here we go”, lo que muchos interpretan como señal de que el traspaso está cerca.

Es un giro inesperado en su carrera nómada post-Real Madrid, ya que pasó por Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León, pero perfecto para mantenerse en forma rumbo al Mundial.