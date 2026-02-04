Alan Mozo se rompe y será baja lo que resta del Clausura 2026 con Pachuca: ¿Qué sucedió? / Jam Media

Malas noticias para Tuzos de Pachuca y Alan Mozo y es que se confirmó que el lateral derecho mexicano tiene una lesión de gravedad y se perderá el resto del Clausura 2026.

Fue en el partido entre Tuzos y Querétaro que en una jugada fortuita, el jugador de los Gallos Blancos, Jean Unjanque, cayó encima de la pierna derecha de Mozo, lo que lo obligó a salir del campo. Tras realizarle los estudios pertinentes, se determinó que sufrió una fractura de peroné, además de un esguince grado dos en el tobillo derecho.

Alan Mozo deja a Chivas y es nuevo refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026 de la Liga MX Ampliar

Dentro del comunicado oficial publicado por la institución hidalguense, se incluyó un tiempo estimado de recuperación de tres a cuatro meses, es decir, el mejor panorama sería que regrese a las canchas a principios de mayo, cuando el torneo ya esté en su etapa final.

Alan Mozo se rompe y será baja lo que resta del Clausura 2026 con Pachuca: ¿Qué sucedió? / Jam Media Ampliar

Cabe recordar que Alan Mozo había llegado a Pachuca apenas para este Clausura 2026, en el que había sido titular en tres partidos, acumulando 221 minutos de juego.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Obed Vargas ya es jugador del Atlético de Madrid: Así fue su presentación oficial