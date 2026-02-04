;

  • 05 FEB 2026, Actualizado 05:09

Alan Mozo se rompe y será baja lo que resta del Clausura 2026 con Pachuca: ¿Qué sucedió?

El defensor mexicano de los Tuzos sufrió una fractura que le tendría dado de baja lo que resta del semestre.

Alan Mozo se rompe y será baja lo que resta del Clausura 2026 con Pachuca: ¿Qué sucedió? / Jam Media

Fabrizio Domínguez

Malas noticias para Tuzos de Pachuca y Alan Mozo y es que se confirmó que el lateral derecho mexicano tiene una lesión de gravedad y se perderá el resto del Clausura 2026.

Fue en el partido entre Tuzos y Querétaro que en una jugada fortuita, el jugador de los Gallos Blancos, Jean Unjanque, cayó encima de la pierna derecha de Mozo, lo que lo obligó a salir del campo. Tras realizarle los estudios pertinentes, se determinó que sufrió una fractura de peroné, además de un esguince grado dos en el tobillo derecho.

Alan Mozo deja a Chivas y es nuevo refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026 de la Liga MX

Dentro del comunicado oficial publicado por la institución hidalguense, se incluyó un tiempo estimado de recuperación de tres a cuatro meses, es decir, el mejor panorama sería que regrese a las canchas a principios de mayo, cuando el torneo ya esté en su etapa final.

Alan Mozo se rompe y será baja lo que resta del Clausura 2026 con Pachuca: ¿Qué sucedió? / Jam Media

Cabe recordar que Alan Mozo había llegado a Pachuca apenas para este Clausura 2026, en el que había sido titular en tres partidos, acumulando 221 minutos de juego.

