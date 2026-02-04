Obed Vargas ya es jugador del Atlético de Madrid: Así fue su presentación oficial / FOTO: @Atleti

Llegó el momento esperado. Este miércoles, Obed Vargas tuvo su conferencia de prensa de presentación con el Atlético de Madrid, donde comenzará su aventura europea.

Obed Vargas expresó su felicidad por llegar al Atlético, asegurando que es uno de los momentos más importantes de su carrera y que está listo para asumir el reto. El futbolista mexicano llega a uno de los equipos más importantes de España y entiende la importancia de este nuevo reto.

El exjugador del Seattle Sounders compartió con la afición y los medios de comunicación la clase de elemento que es: “Soy un jugador disciplinado que siempre prioriza al equipo. Soy un box to box. Alguien que aporta en defensa y ataque”, comentó.

Otro punto importante fue sobre la Selección Mexicana, pues de cara a la Copa del Mundial 2026 tiene la ilusión de ser parte de la convocatoria final de Javier Aguirre: “Para mí es un sueño representar a México en el Mundial y el Atleti me acerca a ello”.

Cabe señalar que Obed Vargas se une a una lista importante de jugadores mexicanos en el Atlético de Madrid y ahora buscará ganarse su lugar pues, contrario a lo que se pensaba, no saldrá a préstamo y tendrá oportunidad de luchar por su puesto de titular.

