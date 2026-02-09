Gabriel Fuentes no llegaría al América; ¡Se cae el fichaje!

La llegada de Gabriel Fuentes al Club América se ha caído de última hora, justo antes del cierre del mercado de fichajes para el Clausura 2026. Ya existía un acuerdo por el préstamo de un año entre el América y el Fluminense, club actual del jugador colombiano. Sin embargo, no se llegó a un entendimiento en los términos personales con el lateral izquierdo de 29 años.

El principal motivo del fracaso de la operación fue la falta de acuerdo en las condiciones contractuales que pedía el jugador, lo que llevó a que la negociación se rompiera por completo. Fuentes, quien destacó mucho en el Junior de Barranquilla antes de llegar a Brasil, no vestirá la camiseta azulcrema este torneo.

¿QUIEN LLEGARÍA AL AMÉRICA EN LUGAR DE GABRIEL FUENTES?

En lugar de Gabriel Fuentes, el Club América cerró el fichaje de Thiago Espinosa como refuerzo para la banda izquierda en el Clausura 2026. El lateral izquierdo uruguayo de 21 años, procedente de Racing de Montevideo, llega en calidad de préstamo por un año con una cláusula de obligación de compra.

Asimismo, el costo inicial del préstamo ronda los 100 mil dólares, y la opción a compra obligatoria podría llegar a 1.3 millones de dólares. Este movimiento fue la respuesta rápida de la directiva azulcrema tras caerse la negociación. Espinosa, formado en las inferiores de Peñarol, destaca por su versatilidad; buena técnica con balón, conducción y centros. Ha disputado alrededor de 62 partidos entre liga uruguaya, copa y Copa Sudamericana, y se ve como una apuesta joven similar a lo que fue Sebastián Cáceres en su llegada.

Llega para competir directamente con Cristian Borja, quien no tenía un recambio natural tras la salida de Chicote Calderón. Es un perfil fresco, con proyección, y suma otro uruguayo al plantel junto a Cáceres y Brian Rodríguez.

