Atlético de Madrid vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la semifinal de ida de la Copa del Rey / David Ramos

Las semifinales de la Copa del Rey nos presentan un auténtico partidazo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona.

Barcelona / Eric Alonso Ampliar

Por un lado, la escuadra colchonera llega a esta etapa después de pasarle por encima al Betis en la ronda anterior por marcador de 5 por 0. Sin embargo, la historia fue completamente diferente el fin de semana en el torneo local cuando los béticos le pegaron por la mínima diferencia a los dirigidos por el Cholo Simeone. A pesar del último descalabro, el Atleti buscará sacar una ventaja importante en los primeros 90 minutos de la serie jugando en el Metropolitano. Vale la pena mencionar que Obed Vargas podría sumar más minutos con el cuadro madrileño a raíz de la baja por lesión de Pablo Barrios.

Del otro lado, el Barca viene de golear al fin de semana en la liga española 3 por 0 al Mallorca. Por si esto fuera poco, los culés eliminaron al Albacete la ronda anterior y ahora tendrán la tarea de obtener un resultado positivo en calidad de visitantes para cerrar el pase a la gran final en el Camp Nou el próximo 3 de marzo. Es importante destacar que los comandados por Hansi Flick siguen con vida en todas las competencias, por lo que es fundamental llegar a la gran final para seguir soñando con el triplete esta temporada.

Atlético de Madrid / Eric Alonso Ampliar

De esta manera, el Atlético de Madrid vs Barcelona chocarán en la semifinal de ida de la Copa del Rey. Duelo de alto poder entre colchoneros y blaugranas desde el Estadio Metropolitano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dani Carvajal saldría del Real Madrid: El histórico lateral busca equipo para la temporada 2026

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER