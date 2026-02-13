Donovan Carrillo califica a la FINAL en Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Cuándo y a qué hora ver al mexicano?

Con el corazón en la pista de hielo, el mexicano Donovan Carrillo se clasifica a la final olímpica y luchará por una medalla para la delegación azteca.

Carrillo debutó en los Juegos Olímpicos de Milán con su rutina dentro del programa corto en la modalidad varonil individual en el patinaje artístico, en donde en todo momento fue potencializado por el apoyo de la gente con el “¡México!, ¡México!, ¡México!”.

Su rutina fue ejecutada con el tema “Hip Hip Chin Chin”. La ejecución fue casi perfecta, solo que en el segundo elemento, al rotar menos en el “triple axel”, le costó puntos.

El propio patinador mexicano declaró: “Lo que pasó en este salto fue que se me fue un poquito el timing. Como patinador estamos acostumbrados a seguir un ritmo, sentí que lo interrumpí un poco. Al interrumpir un poco el ritmo cambió la dirección en la que despegué y solamente traté de apretarme y quedarme parado”.

Al final, el puntaje fue de 39.71 en la parte técnica, mientras que en los componentes tuvo 36.86; con la deducción de un punto por penalización, obtuvo un total de 75.56.

Este resultado es suficiente para que Donovan Carrillo asegure su pase a la final de patinaje artístico dentro de los mejores 24 patinadores del mundo.

¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

La siguiente fecha para el mexicano será este viernes 13 de febrero en la ejecución del programa libre en la final de la prueba, a partir de las 12:00 pm (tiempo del centro de México).

