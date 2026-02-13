Donovan Carrillo: ¿Cómo quedó el mexicano en la final de Patinaje Artístico de Milano-Cortina 2026?

Donovan Carrillo participó en la final de patinaje artístico individual varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde nos dio una actuación memorable y un momento emotivo para todos los fanáticos. El patinador mexicano concluyó su participación en el puesto 22 con 219.06 puntos. El martes en la ronda clasificatoria hizo un puntaje de 75.56, por lo que en la final fue el segundo patinador en ver acción.

Donovan salió a la pista con un vestuario totalmente en color negro, la rutina que hizo fue a la par de las canciones de Elvis Presley, entre ellas “My Way” y “Jailhouse Rock”; su ejecución fue espectacular, en cada movimiento se veía la pasión con la que la hacía, supo estar a la altura y dio una gran actuación.

Al finalizar su presentación se acostó en el hielo y le dio un beso a la pista, además miró al cielo. En todo este lapso solo podíamos ver la sonrisa de Carrillo. Al momento de despedirse el público presente en el Milano Ice Staking Arena de Milano Cortina ovacionó al patinador mexicano, además se pudo escuchar el grito de ¡México!, en todo el recinto.

Sus calificaciones fueron las siguientes, en elementos técnico sumó 71.56, mientras que en componentes obtuvo un 71.94, también se agregó el 75.56 de la ronda previa, para un total de 219.05 puntos, haciendo su mejor actuación, ya que consiguió su mejor registro de la temporada.

Además de los números, para Donovan esta actuación fue sumamente emotiva, ya que, en declaraciones después de su participación mencionó que una de sus abuelas le insistió para que patinara esa canción, refiriéndose a “My Way”. También les dedicó su rutina a sus abuelos.

Con esto Donovan Carrillo cerró su participación en Milano Cortina 2026, el patinador de 26 años de edad ha demostrado ser un gran deportista y se confirmó llegando a las finales de estos Juegos Olímpicos de Invierno, además igualó su participación de la justa pasada celebrada en Beijing. El mexicano puso en alto el nombre del país y por palabras de él, sabemos que esta historia no ha terminado.

