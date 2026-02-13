Stuttgart vs Köln: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 22 de la Bundesliga

Stuttgart y Köln se enfrentan este sábado en la Jornada 22 de la Bundesliga, en el Mercedes Benz Arena. Los Rojos llegan con 39 puntos y pelea la parte alta de la tabla en busca de puestos europeos, mientras que el Colonia se sitúa con 23 unidades, lo que refleja el mejor momento de los locales en la temporada regular.

Stuttgart y Köln / Lars Baron Ampliar

Los números recientes favorecen claramente al equipo de casa. Stuttgart ha mostrado un rendimiento más consistente en la liga alemana y ha conseguido victorias importantes en sus últimos encuentros, manteniendo un rendimiento goleador sólido y haciéndose fuerte en su estadio con siete partidos al hilo sin derrota.

Köln, por su parte, ha tenido altibajos en esta campaña y llega con la necesidad de reaccionar. Aunque ha mostrado capacidad para ganar partidos esporádicamente, su rendimiento fuera de casa ha sido irregular y acumula una serie de seis encuentros sin triunfo como visitante.

Stuttgart y Köln Bundesliga 2025 / Lars Baron Ampliar

Para el Colonia será clave mejorar su solidez defensiva y aprovechar transiciones rápidas, mientras que Los Rojos intentarán imponer su ritmo desde el inicio y consolidarse en los puestos altos de la Bundesliga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez ya tiene fecha de regreso: ¿Cuándo vuelve a jugar con el AC Milan?

STUTTGART VS KÖLN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER