América y Tigres esperan rival en la Concachampions 2026

La Copa de Campeones de Concacaf 2026 sigue su actividad de primera ronda, ahora con los equipos de la MLS en escena, luego de que Cruz Azul, Monterrey, América y Tigres lograran avanzar a los octavos de final, sumándose a Toluca, quien consiguió su pase directo por ser el campeón de Liga MX.

Toluca ya tiene definido a su rival de octavos de final: San Diego. Los dirigidos por Antonio Mohamed se medirán al club de la MLS, quien avanzó tras eliminar a los Pumas por marcador global de 4-2.

Cruz Azul y Rayados de Monterrey se enfrentarán en la próxima ronda del torneo, en una de las llaves más interesantes de los octavos de final. Será la tercera ocasión que se enfrenten en una fase eliminatoria de Concacaf; con Rayados liderando el historial, avanzando en sus dos cruces (ambas semifinales), en 2011/11 y en 2021.

América espera rival entre la serie de Philadelphia Union y los debutantes Defence Force, de Trinidad y Tobago. El equipo de Philadelphia logró jugar las semifinales del torneo en las ediciones 2021 y 2023.

Por su parte, Tigres se enfrentará al ganador entre Cincinnati y otro debutante en Concachampions, O&M de República Dominicana. Si Cincinnati logra avanzar, se enfrentaría a Tigres por segundo año consecutivo, luego de caer por 4-2 en el global en octavos de final de la edición 2025.

La segunda tanda de partidos de la primera ronda se disputarán del 17 al 19 de febrero (ida) y del 24 al 26 de febrero (vuelta).

