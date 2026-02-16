Benfica vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los Playoffs de la Champions League

Este martes se disputan los partidos de ida en la ronda de playoffs de la UEFA Champions League y el Benfica recibirá al Real Madrid en el Estadio de la Luz.

Vinicius Jr.

Un duelo que precisamente se vivió en la última jornada de la fase de liga y que, sorpresivamente, el conjunto lusitano terminó ganando en el tiempo agregado. De hecho, ese triunfo, con un tanto del arquero en el último suspiro, le dio el pase al Benfica a la ronda de Playoffs y sacó al Real Madrid de la clasificación directa a los octavos de final.

Es por esto que los dirigidos por José Mourinho buscarán replicar lo hecho en casa hace un par de semanas para viajar con ventaja al juego de vuelta que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, del otro lado se encuentra un equipo comandado por Álvaro Arbeloa que, si bien ha sido criticado por las más recientes actuaciones, la realidad es que llega después de recuperar el liderato en la Liga Española y con Kylian Mbappé como la gran figura. El centro delantero francés es el máximo anotador en esta edición de la Champions y viene descansado tras quedarse en la banca el fin de semana en la liga local.

Es así como el Real Madrid visitará al Benfica con la tarea de dar un golpe sobre la mesa y olvidar la trágica noche en Lisboa que vivió en la última jornada de la fase de grupos, mientras que el club portugués buscará un resultado que lo haga soñar con la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa.

BENFICA VS REAL MADRID, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER