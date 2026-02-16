¡Golpe a Hansi Flick! El Barcelona cae ante el Girona y le regala la cima al Real Madrid / Soccrates Images

Barcelona dejó escapar el liderato de La Liga de España después de caer en su visita contra el Girona. Los dirigidos por Hansi Flick cayeron 2 goles a 1 en el cierre de la jornada en la liga local y ahora deberán remar contra corriente para recuperar la punta de la clasificación ante el Real Madrid.

Girona vs Barcelona / Soccrates Images Ampliar

El conjunto culé comenzó ganando el partido gracias a un tanto de Pau Cubarsí al minuto 59. Sin embargo, tan solo dos minutos más tarde el Girona igualó la pizarra por la vía del francés Thomas Lemar. Cuando el partido estaba más igualado apareció Fran Beltrán al minuto 69 para poner a la escuadra local con ventaja en el marcador.

Ya para el cierre del compromiso, el Barca se fue con todo al frente buscando el empate y, tras casi 10 minutos de tiempo agregado, estuvo cerca de conseguir la anotación, pero no fueron capaces de vencer la portería de Paulo Gazzaniga. Con este resultado, Barcelona se cayó de la primera posición de la tabla y se quedó con 58 puntos, mientras que Girona escaló al duodécimo lugar de la clasificación con 29 unidades.

Hansi Flick / Quality Sport Images Ampliar

Vale la pena mencionar que con el descalabro del Barcelona, el Real Madrid se afianzó como líder en solitario del campeonato español con 60 puntos, por lo que la escuadra dirigida por Hansi Flick deberá ganar el Clásico Español si quiere tener alguna posibilidad de ganar el título de liga esta temporada.

