Justino Compeán recibe homenaje de la FMF por su legado en el fútbol mexicano

El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) rindió un emotivo homenaje al expresidente Justino Compeán, por su legado, liderazgo y contribución decisiva al crecimiento institucional y deportivo del fútbol mexicano durante su gestión de 2006 a 2015.

Compeán en la FIFA

Justino Compeán estuvo acompañado por sus hijos, nietos, amigos e invitados especiales en todo momento para recibir este reconocimiento. El homenaje consistió en la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión al frente del organismo.

Al agradecer el reconocimiento, el galardonado dijo emotivo: “Fueron nueve años como presidente y el décimo como presidente honorario de la FIFA. Me llena de orgullo haber sido reconocido por la Federación Mexicana de Futbol por el trabajo de diez años. Además de mi familia, que es lo más importante que tengo, invité a todos los que me ayudaron a subir esa difícil escalera. Hubo grandes triunfos, como el Mundial de 2011, el Campeonato Sub-17 ganándole a Uruguay y la medalla de oro en Wembley en 2012, pero también hubo tropiezos, como ir al repechaje. Siempre he trabajado en equipo con gente capaz”, expresó emocionado Compeán.

Compeán homenaje

Por su parte, el Comisionado Mikel Arriola destacó la trascendencia de su administración: “Justino es el segundo expresidente con mayor permanencia al frente de la Federación Mexicana de Futbol. Esa continuidad no fue casualidad: fue el resultado de su liderazgo firme, su capacidad de construir consensos y la estabilidad que supo darle a nuestra institución. Entendió que para competir en la cancha, primero había que ordenar la casa. Impulsó el gobierno corporativo, profesionalizó áreas clave y consolidó las finanzas de la Federación. Gracias a su visión, estamos en estas instalaciones, que representan el presente y el futuro del futbol mexicano”.