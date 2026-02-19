Barcelona vs Levante: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 25 de LaLiga española

El Barcelona se enfrenta al Levante en la Jornada 25 de LaLiga, en un partido clave donde los culés necesitan sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por el campeonato.

El equipo blaugrana llega a este encuentro después de dos derrotas consecutivas: una en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, por marcador de 4-0, y otra en LaLiga ante el Girona, que terminó 2-1. En el torneo local se encuentran en la segunda posición, debajo del Real Madrid; este encuentro es crucial para mantenerse en la pelea por el liderato, pues ya no dependen de sí mismos, sino de una derrota o un empate del cuadro merengue para retomarlo.

El cuadro culé no atraviesa su mejor momento; además, las múltiples bajas a lo largo del torneo han impedido que Hansi Flick pueda contar con el plantel completo. Futbolistas como Christensen, Gavi, Pedri y Rashford no han tenido la continuidad esperada debido a las lesiones, lo que ha mermado el funcionamiento del equipo.

Por su parte, el Levante viene de una derrota en un cotejo que se disputó a media semana, el duelo terminó 1-0 a favor del Villarreal. Los granotas, en sus últimas cinco visitas, han conseguido solo una victoria y cuatro derrotas; marchan en la parte baja de la tabla y, si no cambian el rumbo, continuarían como uno de los equipos con mayores posibilidades de descender. Se encuentran a siete puntos del Rayo Vallecano, que por ahora está fuera de la zona de descenso.

Los últimos encuentros entre ambas escuadras se han pintado de un solo color, pues el Barcelona domina este historial con cuatro victorias y un empate. En este duelo: ambos equipos necesitan los puntos, los culés para seguir en la pelea por el título y Levante para no perder la lucha por la permanencia.