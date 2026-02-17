Barcelona sufre de una pequeña crisis de resultados adversos: ¿Afecta en lo anímico?

Qué está pasando con el Barcelona de Flick. Hay que decirlo, está atravesando una pequeña crisis en los resultados recientes, y esto a principios de febrero, marcada por dos derrotas consecutivas muy duras, que han generado dudas sobre el equipo de Hansi Flick.

Hansi Flick reflexionando resultados 2-1 vs Girona / Quality Sport Images Ampliar

Aunque, la goleada histórica del Atlético de Madrid 4-0 al Barcelona, afectó en lo anímico, por la copa del Rey. Además, Girona sorprendió y pegó 2-1. Más allá de los resultados, aquí se encienden las alarmas: Una defensa vulnerable en arranques de partidos y transiciones, afecta, sí claro.

Ahora, este equipo aqueja cansancio, “muchos partidos, muchos viajes” que dejan al equipo llegando tarde y con menos hambre de triunfo… y una verdad, en las derrotas, no hay “plan B” que funcione.

Aparte, hay ruido al interior: Laporta renunció formalmente, aunque no es el foco principal ahora. Por eso, esta es una crisis puntual de forma por errores defensivos, falta de intensidad acumulada y dos resultados muy negativos seguidos, que han hecho perder confianza y el lidera.