Cambios de árbitros en Liga MX y Clásico Nacional Femenil: Chivas vs América estrena silbante

La Comisión de Arbitraje realizó modificaciones de última hora en las designaciones del fin de semana, destacando el cambio en el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América. El encuentro estaba programado para ser dirigido por Priscila Pérez Borja; sin embargo, lamentablemente su mamá falleció este viernes, situación que obligó a realizar ajustes.

Muy triste noticia...



Falleció la mamá de Diana y Priscila Pérez Borja.



Fuerte abrazo para ellas. 🙏🏻😢



🇲🇽⚽️🕊



Por ello, Priscila no pitará el Clásico Nacional entre @ChivasFemenil y @AmericaFemenil como estaba programado en un inicio.



Ahora la árbitra será Ximena Márquez. pic.twitter.com/ehrUTp5HhD — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) February 20, 2026

Ante este hecho, Ximena Márquez será la nueva árbitra central para el duelo entre rojiblancas y azulcremas. Márquez estaba inicialmente designada para el Pachuca vs FC Juárez Femenil, partido que ahora será dirigido por Itzel Hernández.

Los movimientos también alcanzaron la Liga MX varonil. Diana Pérez Borja, hermana de Priscila, estaba contemplada como VAR en el Pumas vs Monterrey, pero tras los cambios, esa responsabilidad recaerá en Erick Yair Miranda.

Por otra parte, Fernando “Kurro” Hernández sufrió un desgarre que le impedirá cumplir con su designación en el Atlas vs San Luis. En su lugar, el encuentro será dirigido por Daniel Quintero Huitrón.

Así, por causas de fuerza mayor y una lesión, la Comisión tuvo que reacomodar varias designaciones en ambas ramas de nuestro futbol mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: