Cambios de árbitros en Liga MX y Clásico Nacional Femenil: Chivas vs América estrena silbante
La Comisión de Arbitraje anuncia cambios en las designaciones: Ximena Márquez pitará el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América tras la baja de Priscila Pérez Borja. Conoce todos los movimientos en la Liga MX y Liga MX Femenil aquí.
La Comisión de Arbitraje realizó modificaciones de última hora en las designaciones del fin de semana, destacando el cambio en el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América. El encuentro estaba programado para ser dirigido por Priscila Pérez Borja; sin embargo, lamentablemente su mamá falleció este viernes, situación que obligó a realizar ajustes.
Ante este hecho, Ximena Márquez será la nueva árbitra central para el duelo entre rojiblancas y azulcremas. Márquez estaba inicialmente designada para el Pachuca vs FC Juárez Femenil, partido que ahora será dirigido por Itzel Hernández.
Los movimientos también alcanzaron la Liga MX varonil. Diana Pérez Borja, hermana de Priscila, estaba contemplada como VAR en el Pumas vs Monterrey, pero tras los cambios, esa responsabilidad recaerá en Erick Yair Miranda.
Por otra parte, Fernando “Kurro” Hernández sufrió un desgarre que le impedirá cumplir con su designación en el Atlas vs San Luis. En su lugar, el encuentro será dirigido por Daniel Quintero Huitrón.
Así, por causas de fuerza mayor y una lesión, la Comisión tuvo que reacomodar varias designaciones en ambas ramas de nuestro futbol mexicano.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: