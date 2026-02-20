Jeremy Márquez reconoce el nivel de Chivas, advierte que Cruz Azul también está listo para imponerse en el Cuauhtémoc

El jugador de Cruz Azul, Jeremy Márquez, habló sobre el duelo entre Cruz Azul y Chivas. Un partido que enfrenta al segundo lugar contra el líder invicto del torneo. En exclusiva con W Deportes.

Chivas vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El jugador reconoció como ha ido creciendo el equipo rojiblanco, incluso respaldando lo dicho por su DT Nicolás Larcamón tras la eliminación del torneo pasado, cuando aseguró que eran las mejores Chivas que había enfrentado desde su llegada a México.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cruz Azul vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 del Clausura 2026 Liga MX

Yo creo que hablando hasta en números, sí. Tienen mucho jugador joven y de mucha calidad también, un equipo muy dinámico. — Jeremy Márquez

Jornada 6 Liga MX / Jam Media Ampliar

Sin embargo, dejó claro que el respeto que le tienen al club de ninguna manera les causa temor a los celestes.

Hasta ahora les hemos ganado y espero sea así este fin de semana. — Jeremy Márquez

Sin embargo, también se menciono el pequeño tropiezo que tuvieron con León al arranque del torneo

“Fue un bachecito el partido contra León, pero el equipo subió otra vez y ahí están los resultados. Estamos en segundo y puede pasar cualquier cosa”. — Jeremy Márquez

También destacó el impacto de Nicolás Larcamón en el equipo, afirmó que la intensidad es el sello principal del técnico argentino.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Vuelve el verdugo? El delantero que hizo temblar a la Liga MX y ahora está en la mira de Rayados

Mucha intensidad, es lo que más le gusta a el y que juguemos, que nos divirtamos, que seamos descarados y con la calidad, pero mucho la intensidad — Jeremy Márquez

El duelo ante el líder de la tabla puede marcar el rumbo del torneo. Dentro del cuadro cementero hay respeto por el rival, pero confían plenamente en que La Máquina puede dar el golpe este fin de semana.