Cruz Azul vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 del Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul se enfrenta a las Chivas rayadas de Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc este sábado 21 de Febrero a las 21:05 horas, uno de los partidos más esperados de la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de La Liga Mx. El equipo de Guadalajara visitará a su perseguidor más cercano que se encuentra a solo 5 puntos por debajo.

Jam Media Ampliar

Los rojiblancos llegan a este encuentro como líder invicto del torneo con seis victorias consecutivas en seis partidos, un arranque de torneo que no se veía del equipo desde hace casi dos décadas. La última vez que el rebaño sagrado llegaba como líder ante La Máquina cementera fue en el torneo Clausura de 2008.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul vs Chivas: La sorpresiva decisión de Larcamón con su delantera para el Clausura 2026

Por el otro lado, Cruz Azul llega segundo en la tabla con 13 puntos, resultado de 4 victorias, 1 derrota y 1 empate. La Máquina quiere demostrar que a pesar del invicto del equipo rival, pueden conseguir un triunfo, victoria que los ayudaría a mantenerse en la batalla por el título.

Recordemos que en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, los celestes eliminaron 3-2 en el global al equipo de Guadalajara en cuartos de final.

Jam Media Ampliar

Estos dos equipos han protagonizado duelos parejos a lo largo de los años, aunque con una ligera ventaja para los celestes. Sin embargo el conjunto de Chivas ha demostrado un mejor rendimiento en sus últimos partidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Milito despierta interés en Cruz Azul: ¿El DT que pudo salvar a La Máquina pero Martín Anselmi lo arruinó todo?

CRUZ AZUL VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER