Cruz Azul vs Chivas: Se agotan los boletos en el Estadio Cuauhtémoc

La afición responde y de qué manera. El duelo de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul y Chivas ha desatado una verdadera fiebre futbolera en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. A pocos días del pitazo inicial, se confirma el sold out: no quedan boletos disponibles en ninguna localidad.

El partido, programado para este sábado que se jugará en la casa provisional de La Máquina mientras continúan los trabajos en el Estadio Azteca, la respuesta de los aficionados ha sido abrumadora: las entradas, que salieron a la venta de boletos el lunes 16 de febrero con precios que oscilaron entre 400 y 750 pesos, volaron en cuestión de días.

Al consultar la plataforma oficial, el mensaje es claro: “Boletos Agotados”. Se espera un lleno absoluto con más de 45,000 espectadores que convertirán el Cuauhtémoc en una caldera para este choque de alta expectativa entre dos de los equipos más populares del fútbol mexicano.

¿Por qué genera tanta expectativa el Cruz Azul vs Chivas?

Este enfrentamiento no es uno más. Cruz Azul, con su plantel reforzado y buscando consolidarse en la parte alta de la tabla general, recibe a unas Chivas que llegan con el respaldo de su afición fiel. La rivalidad histórica y el hecho de que se juegue en un estadio neutral han convertido este partido en el más esperado de la jornada.

Además, el fin de semana en el Estadio Cuauhtémoc será histórico: el viernes 20 de febrero, Puebla recibe al América y también reporta entradas prácticamente agotadas. La afición poblana y los visitantes están haciendo del recinto uno de los más vibrantes de la Liga MX.

Detalles del partido Cruz Azul vs Chivas

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

Sábado 21 de febrero de 2026 Hora: 21:00 horas (centro de México)

21:00 horas (centro de México) Estadio: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Jornada: 7 del Clausura 2026

Para quienes no lograron conseguir su entrada, las opciones serán seguir la transmisión en vivo o unirse a la fiesta desde las zonas aledañas al estadio.

