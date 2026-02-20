¿Vuelve el verdugo? El delantero que hizo temblar a la Liga MX y ahora está en la mira de Rayados

Monterrey sigue demostrando que la ambición no conoce pausas ni calendarios cerrados. Aunque todo parecía indicar que la Pandilla tenía su plantilla definida para afrontar el Clausura 2026 con las llegadas de Djuka, Luca Orellano y Anthony Martial, la directiva regiomontana mantiene los radares encendidos en el mercado de pases y tiene en la mira a su posible fichaje.

El nombre que sacude la actualidad de Rayados de Monterrey es Jonathan “Cabecita” Rodríguez. El delantero uruguayo, de 32 años, quedó como agente libre tras rescindir su contrato con Portland Timbers de la MLS, donde una lesión de rodilla limitó su 2025. Diversas fuentes indican que ya hubo contacto con su representante y el club analiza seriamente su incorporación aprovechando la ventana especial de la Liga MX para jugadores libres, que permanece abierta hasta el 6 de marzo.

¿Por qué Rayados tiene en la mira a Cabecita Rodríguez?

Jonathan Rodríguez es un viejo conocido y efectivo verdugo de la Liga MX: fue campeón con América y Cruz Azul, autor de goles decisivos en finales, con olfato goleador intacto en el área y mentalidad de ganador probada en grandes escenarios. Su posible llegada no sería un simple relleno; elevaría la profundidad ofensiva en un torneo donde ante cualquier baja o lesión, el charrúa podría responder dentro de la cancha.

Cabe mencionar que por el momento las plazas de Jugadores No Formados en México (NFM) están ocupadas; sin embargo, la directiva liderada por José Antonio Noriega evalúa todas las opciones. Si se concreta antes del cierre de la ventana especial, sería uno de los fichajes bomba del Clausura 2026 y un golpe de autoridad en un torneo donde Rayados busca recuperar el trono y pelear de tú a tú con los grandes.

En Monterrey no se conforman con competir: quieren dominar. Con el plantel cerrado solo en apariencia, siguen trabajando en silencio para dar el golpe inesperado que nadie ve venir. El Estadio BBVA podría recibir pronto a un delantero que ya sabe lo que es gritar gol con la afición mexicana.

