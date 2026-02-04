Uros Durdevic llega a Monterrey: Oficial su fichaje con Rayados para reforzar al equipo

Uros Durdevic ya llegó a la ciudad de Monterrey para hacer oficial su fichaje con los Rayados. El exdelantero de Atlas llega con un cartel que promete para cubrir la baja de Germán Berterame que se fue para cumplir el sueño de jugar junto a Lionel Messi en el Inter de Miami.

Uros Djiurdjevic jugando contra Atlas / Jam Media Ampliar

Con Uros, se cuentan con 20 partidos en la última temporada, aportando nueve goles y una asistencia, además acumula 1730 minutos. Sumado a su primer semestre en el futbol mexicano donde se llevó el título de goleo gracias a 12 dianas con tres asistencias y 27 juegos disputados.

Respecto a llegar a suplir al exatacante de Rayados, comentó: “Berte es un jugador bueno, un goleador. Marcó muchos goles aquí y será difícil, pero haré todo lo posible por ayudar en la cancha a mis compañeros”.

Uros Djiurdjevic llega a Monterrey / Jam Media Ampliar

Otra de las declaraciones que sorprendió en su llegada al Norte del país, fue acerca de sus objetivos colectivos y lo que busca hacer en los Rayados y sobre volver a ganar el campeonato de goleo: “Eso es el sueño de los delanteros, meter goles y ganar esos campeonatos, pero yo pongo al equipo en primer sitio”.

Rayados también se ahorra el famoso tiempo de adaptación con un futbolista, ya que el montenegrino ha demostrado que tiene las condiciones necesarias para jugar en México.

