Germán Berterame se va de Rayados a Inter Miami: nuevo delantero mexicano en la MLS

El fútbol mexicano pierde a uno de sus delanteros más destacados de los últimos años y la MLS gana un goleador. Germán Berterame se despide oficialmente de Rayados de Monterrey tras un paso memorable y es presentado como nuevo Jugador Designado del Inter Miami CF, donde compartirá vestidor con Lionel Messi y formará parte del proyecto campeón defensor de la MLS Cup.

Germán Berterame

El anuncio lo hizo el propio Inter Miami, Berterame firma hasta la temporada 2028-29, con opción de extender por un año más. El traspaso, reportado en 15 millones de dólares, marca un récord para las Garzas y pone fin a una etapa de casi cuatro años en la Pandilla, donde el argentino naturalizado mexicano dejó 68 goles y 15 asistencias en 153 partidos oficiales. Sumando su tiempo en Atlético de San Luis, Berterame cierra su ciclo en Liga MX con casi 100 goles: un delantero versátil, letal en el área y clave en momentos grandes como la Concachampions o el Mundial de Clubes.

La salida no fue sorpresa total, ya que desde inicios de enero circulaban rumores fuertes, impulsando el movimiento. Fuentes cercanas aseguran que Messi tuvo un rol decisivo en convencerlo personalmente: el sueño de jugar con el GOAT, en un equipo que defiende título y con miras al Mundial 2026, pesó más que quedarse en la comodidad de Monterrey. Rayados, que ya busca reemplazo, recibe un ingreso récord por un jugador que llegó en 2022 y se consolidó como referente.

Rayados anuncia la salida de Germán Berterame

Para la Selección Mexicana es una noticia mixta, Berterame, con un par de actuaciones destacadas con el Tricolor desde su debut en 2024, llega a una liga de alto nivel y visibilidad global justo cuando México se prepara para el Mundial. Su olfato goleador y capacidad para adaptarse a diferentes roles como ‘9’ puro o en dupla lo convierten en un complemento ideal para Messi y el resto del ataque estelar. Inter Miami, con este fichaje agresivo en el mercado de invierno, arma un plantel temible: campeón defensor, con estrellas mundiales y ahora un delantero mexicano que puede romperla en cualquier escenario.

