¡Vuelo espectacular! América aplasta al Puebla con debut goleador de Raphael Veiga

El América logró recomponer el camino en la liga mexicana después de golear cuatro tantos por cero al Puebla. El partido se celebró en la cancha del estadio Cuauhtémoc y los de Coapa fueron superiores en todo el encuentro.

Desde los primeros minutos se veían las intenciones del equipo de André Jardine por hacer daño en el partido. No tardaron mucho en poner la primera anotación; al minuto 43, Raphael Veiga logró marcar su primer tanto con las Águilas.

De esta manera se fueron al descanso con el triunfo por 1 a 0. Y en la segunda mitad la tónica fue la misma, pues el Club América era superior. Al minuto 61, Isaías Violante puso el segundo tanto del partido, mientras que Víctor Dávila marcó al 78 el tercero.

La fiesta no terminaba ahí, pues al 87, Raúl “la Pantera” Zúñiga puso el tanto definitivo. De esta manera, el América logró conseguir los tres puntos como visitante después de vencer al Puebla por goleada.

