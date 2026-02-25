“El Monterrey no es marketing”; afición de Rayados se manifiesta en El Barrial / FOTO: @DiegoArmaMedina

Casi 50 aficionados de Rayados de Monterrey se presentaron la mañana de este miércoles afuera de El Barrial, lugar donde entrena el equipo. Con algunos cánticos y gritos mostraron su molestia por el mal paso del equipo en el Clausura 2026 de Liga MX, principalmente.

Con una manta que decía “El Monterrey no es marketing”, los aficionados se mantuvieron afuera de las instalaciones del club regio por varios minutos, en una manifestación donde no hubo ningún incidente.

El equipo de Doménec Torrent solo ganó 1 de sus últimos 4 partidos de Liga MX y perdió en sus dos visitas a la CDMX en el mes de febrero, ante América (1-0) y Pumas (2-0). Y por si fuera poco, les toca recibir a Cruz Azul, el segundo mejor equipo del campeonato, además de volver a enfrentarlos en marzo por los octavos de final de la Concachampions. Y para la jornada 9 se verá las caras con Tigres en una edición más del Clásico Regio en El Volcán.

Dos aficionados entran a El Barrial para hablar con @SergioCanales en representación del club. pic.twitter.com/OFeMWBvEMW — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) February 25, 2026

La Pandilla vivirá semanas cruciales para sus aspiraciones tanto en Liga MX como en la Copa de Campeones de Concacaf y la afición no dudó en mostrar su inquietud con el proceso de Torrent con el primer equipo, que podría estar viviendo sus últimos respiros.

