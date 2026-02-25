Regina Sirvent hace historia en el automovilismo con el lanzamiento de su propia Barbie One of a Kind
Lo que nació como un apodo de paddock para subestimar su talento hoy es una pieza única de colección que celebra su historia como la primera mexicana en conquistar la victoria en NASCAR.
En el mundo motor, la piloto mexicana Regina Sirvent sigue haciendo historia dentro y fuera de la pista, por muchos años recibió el apodo de Barbie Piloto para intentar minimizar su talento. Ahora su apodo se ha vuelto realidad gracias a que la empresa Mattel hizo oficial el lanzamiento de una pieza única inspirada en ella.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Lewis Hamilton lanza advertencia en Ferrari: La clave para su éxito en la F1 2026
Siendo la primera mujer mexicana en ganar una carrera de Trucks México de NASCAR México Series a sus 17 años de edad, Regina fue elegida por Mattel para ser retratada en una Barbie “One of a Kind” que no estará a la venta al publico en general. Integrándose a la lista de Barbie Role Model, una iniciativa de la compañía que busca reconocer a deportistas, artistas y profesionistas femeninas que sirven de inspiración a millones de niñas y mujeres alrededor del mundo con su gran lema “Tú puedes ser lo que quieras”.
¿Por qué Regina fue elegida para ser representada con una Barbie?
Mattel decidió elegir a Regina por diversas razones: ser la primera mujer en ganar una carrera en la serie NASCAR Trucks México, primera mujer en conseguir un podio en la categoría NASCAR México Challenge y primera mujer hispana en competir en la categoría ARCA en Estados Unidos, un paso crucial hacia la NASCAR Cup Series.
Más allá de que se parezca mucho a mí, refleja mi trayectoria más allá de la pista; proyecta todo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo duro que hemos puesto durante todos estos años— Regina Sirvent, piloto mexicana
Más que un trofeo, la piloto mexicana ve en esta muñeca como un punto de cambio para las niñas que aspiran a conquistar las pistas como ella.
El poder contar mi trayectoria a través de esta Barbie abre esas puertas para no ser la primera ni la última.Considero que esta Barbie simboliza no rendirse y es el claro ejemplo de que “Tú puedes ser lo que quieras ser”— Regina Sirvent, piloto mexicana
TAMBIÉN PUEDES LEER: Checo Pérez revela el casco que usará en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac