Fallece Marco Tolama, voz icónica del automovilismo mexicano y conductor de Auto y Pista en W Deportes

El automovilismo mexicano está de luto. Este jueves despedimos con profundo dolor y gratitud a Marco Tolama, una de las voces más respetadas, apasionadas y autorizadas del deporte motor en nuestro país.

ACTUALIZACIÓN FEBRERO 13



Hoy se cumplen tres semanas desde que mi papá tuvo que ser internado en el hospital. La buena noticia es que, con cada día que pasa, va mejorando y el panorama es bastante alentador. Su evolución ha sido constante, y quienes lo conocemos sabemos que no… — Marco Tolama (@MarcoTolama) February 13, 2026

¿De qué falleció Marco Tolama?

Marco Tolama falleció este 26 de febrero de 2026, tras varias semanas de lucha en terapia intensiva a causa de complicaciones respiratorias graves que lo mantuvieron intubado. La noticia fue confirmada por su familia, rodeado del amor de su esposa, sus hijos Jimena y Marco y seres queridos. Su partida deja un vacío imposible de llenar en la comunidad del automovilismo.

Conocido cariñosamente como “el Charro Volador” en sus años como piloto profesional, Marco Tolama transitó con éxito del volante al micrófono. Participó en categorías internacionales y nacionales, pero fue su talento narrativo el que lo convirtió en referente indiscutible. Durante décadas fue la voz que acompañó a generaciones enteras en las transmisiones de Fórmula 1, CART, NASCAR, rally y el automovilismo deportivo mexicano.

En W Deportes encontró un hogar durante muchos años. Desde el programa Auto y Pista, que condujo con maestría dominical tras domingo, se convirtió en el espacio de referencia para los apasionados de la velocidad. Su conocimiento enciclopédico, su pasión desbordante y su capacidad para explicar lo complejo con claridad hicieron de cada emisión un evento imperdible. Narró momentos históricos, desde las hazañas de los pilotos mexicanos hasta el trágico día en Imola 1994, cuando con voz entrecortada relató la muerte de su admirado Ayrton Senna.

Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día.



Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del… pic.twitter.com/am7xLSeVhk — Marco Tolama (@MarcoTolama) February 27, 2026

Trabajó en Imevisión, TV Azteca, Claro Sports y fue parte fundamental del equipo de W Deportes, donde su programa Auto y Pista se consolidó como el más longevo y querido en su categoría. Más allá de los datos y las estadísticas, Marco era una persona generosa, solidaria y siempre dispuesta a compartir su experiencia con nuevas generaciones de narradores y aficionados.

Su partida nos recuerda que las grandes voces no solo informan, sino que emocionan, educan y unen a una comunidad. Desde W Deportes, donde tuvo la oportunidad de brillar y donde tantos lo consideramos familia, enviamos un abrazo fraterno a Jimena, Marco, a toda su familia y amigos. Gracias, Marco, por cada vuelta narrada, por cada pasión transmitida, por enseñarnos que la velocidad también vive en el corazón.

