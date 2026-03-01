Brandon Moreno vuelve a tropezar en México; “Spartan” Martínez rescata el honor nacional en la UFC.

La Arena Ciudad de México vivió una noche de sentimientos encontrados tras cinco asaltos de una batalla estratégica donde Brandon Moreno sucumbió ante la precisión de Lone’er Kavanagh por decisión unánime. A pesar del apoyo incondicional de su gente el “Assassin Baby” se vio superado por la velocidad de un rival que aceptó el reto con pocos días de aviso.

Esta caída representa un momento crítico en la trayectoria del tijuanense quien ha sufrido tres derrotas en sus últimos cinco combates incluyendo los tropiezos ante Alexandre Pantoja y Brandon Royval por decisión dividida además de este reciente revés por decisión unánime ante el británico y ante este escenario se espera que Moreno evalúe su continuidad en los primeros planos del peso mosca.

El orgullo nacional encontró redención en la coestelar gracias a una exhibición magistral de David “The Black Spartan” Martínez quien dominó por completo al experimentado Marlon “Chito” Vera en una decisión unánime indiscutible; el capitalino demostró que tiene el nivel técnico necesario para colarse rápidamente en el top 10 de la división de las 135 libras.

La nota amarga de la velada llegó con el inesperado tropiezo de Daniel “Golden Boy” Zellhuber quien cayó derrotado ante la veteranía y el poder de puños de King Green en el segundo asalto y tras un primer round sumamente competitivo el estadounidense conectó una ráfaga de golpes certeros que obligó al referí a detener el combate para silenciar a la afición.

El carisma y la técnica de Edgar Chairez se hicieron presentes en un choque de alto voltaje contra Felipe Bunes donde el cachanilla logró imponer su ritmo en los momentos críticos de la pelea y tras tres rounds de intercambios constantes los jueces le otorgaron una merecida victoria por decisión dividida que lo consolida como un contendiente serio en el peso mosca.

Imanol Rodríguez se convirtió en el gran protagonista de la noche al conseguir un espectacular nocaut técnico sobre Kevin Borjas durante el segundo capítulo de su enfrentamiento y con una combinación letal de golpes que dejó sin respuesta a su oponente el mexicano desató la euforia total en las gradas confirmando que su pegada es una de las más peligrosas de la división.

La cartelera estelar inició con el pie derecho para los locales gracias a la disciplina de Santiago Luna quien superó a Angel Pacheco mediante una decisión unánime tras dominar las distancias y el control de jaula durante quince minutos de acción constante y este triunfo marcó el camino para una jornada donde los prospectos mexicanos demostraron una madurez física y mental envidiable.

Esta edición de la UFC Fight Night en México deja un sabor agridulce por la derrota del máximo referente pero una esperanza renovada gracias al éxito colectivo de la sangre joven nacional y con victorias contundentes en la mayoría de los duelos estelares el país reafirma su posición como una potencia mundial en ascenso dentro de las artes marciales mixtas.

