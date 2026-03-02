Champions define duelos de alto voltaje para los clubes españoles

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones definió el camino para los representantes españoles con enfrentamientos de alto impacto y posibles cruces de gran expectativa en las siguientes rondas.

El Barcelona tendrá como rival al Newcastle mientras el Real Madrid reeditará su duelo frente al Manchester City, y el Atlético de Madrid se citará con el Tottenham en una eliminatoria que promete intensidad.

El Real Madrid volverá a verse las caras con el Manchester City en un cruce que se ha convertido en un clásico reciente de la competición ya que se enfrentaron en semifinales en 2016 con pase blanco en 2022 con remontada madridista en 2023 con clasificación inglesa y en 2024 con nuevo avance merengue.

En total, Merengues y Citizens se han cruzado en cuatro eliminatorias directas con dos clasificaciones para cada club consolidando una de las rivalidades más vibrantes del torneo.

Si el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa supera al equipo de Pep Guardiola tendrá como posibles rivales en cuartos al Atalanta o al Bayern Múnich con el partido de ida programado en el Santiago Bernabéu.

El resto de cruces definidos son PSG ante Chelsea Bodo frente a Sporting Lisboa; Galatasaray contra Liverpool y Leverkusen ante Arsenal completando un cuadro de gran exigencia.

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 17 y 18 del mismo mes con todos los focos puestos en una fase que puede redefinir el pulso europeo.

La Champions entra en su etapa decisiva con los clubes españoles listos para asumir el desafío y buscar su lugar entre los ocho mejores del continente.

