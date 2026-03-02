GP de Australia de F1 se mantiene: La FIA confirma que no hay riesgo de cancelación / Josh Chadwick

El Gran Premio de Australia se mantiene programado para el 8 de marzo. La FIA informó que, por el momento, no existe riesgo de cancelación, aunque continúa evaluando con responsabilidad la evolución de los acontecimientos recientes.

Los directivos de la Fórmula 1 dejaron claro que la seguridad y el bienestar de los pilotos, equipos y personal de cada escudería serán el eje central para cualquier decisión relacionada con las próximas carreras, especialmente aquellas previstas en Medio Oriente.

Por su parte, el director ejecutivo del evento en Melbourne, Travis Auld, señaló que la organización de la F1 cuenta con amplia experiencia en la planificación logística para todos los equipos de la parrilla, lo que les permite ajustar rutas y evitar zonas de posible riesgo, como ciertos espacios aéreos y áreas con conflictos o tráfico complicado.

Además, destacó que el material y los monoplazas ya se encuentran instalados en Melbourne, por lo que no se prevé que los aficionados perciban cambios en la organización del evento.

En este momento, el mayor análisis se centra en la realización de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin; sin embargo, hasta ahora no se han emitido comunicados oficiales sobre las competencias posteriores a Australia.

