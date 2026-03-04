Eduardo Coudet llega a River Plate tras jurar que no se iba

Eduardo Coudet fue anunciado como nuevo director técnico de River Plate, con contrato hasta 2027, para suplir a Marcelo Gallardo. El estratega argentino llega procedente del Deportivo Alavés, club al que deja en el lugar 16 de la tabla, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso en España.

Eduardo Coudet / NurPhoto Ampliar

La polémica rodea su llegada. Hace seis días, todavía como entrenador del Alavés, el ‘Chacho’ Coudet aseguró en conferencia de prensa, incluso jurando “por sus cuatro hijos”, que no existían acercamientos con el conjunto millonario. Menos de una semana después, el estratega firmó con River, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por su cambio de postura.

El episodio recuerda al caso de Fernando Gago en 2024, cuando negó contactos con Boca Juniors mientras dirigía a Chivas en la Liga MX y pocos días después fue anunciado por el club argentino.

¿Qué equipos ha dirigido Coudet?

El estratega ha dirigido en cuatro países: España, Brasil, Argentina y México, donde tuvo un breve paso por Tijuana (Xolos) en 2017. Su mayor logro fue el campeonato de liga con Racing en 2019. En Europa también destacó con el Celta de Vigo, finalizando en posiciones medias de LaLiga durante 2021 y 2022.