México vs Los Ángeles Dodgers: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana de Béisbol calienta motores con un enfrentamiento de lujo. Este miércoles 4 de marzo se mide en un juego de exhibición ante Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial y uno de los equipos más poderosos de las Grandes Ligas, quienes se enfrentarán en el Camelback Ranch-Glendale, Arizona.

📸 Así se vivió el triunfo de la novena mexicana ante los Diamondbacks en Arizona 👏🏻🇲🇽😎 Trabajo, intensidad y preparación rumbo al World Baseball Classic ⚾ pic.twitter.com/dFqIAxt0h3 — MLB México (@MLB_Mexico) March 4, 2026

Este duelo forma parte de la preparación oficial de Team México rumbo al World Baseball Classic 2026, donde el Tri se ubica en el Grupo B (Houston, Texas) junto a potencias como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. México arranca su participación en el torneo el 6 de marzo ante Gran Bretaña y luego enfrentará a Brasil el 8 de marzo y al gran rival Estados Unidos el 9 de marzo.

¿Por qué el juego México vs Dodgers es tan especial?

Es la antesala perfecta al WBC : permite ver en acción a las estrellas mexicanas que defenderán la camiseta tricolor apenas días después.

: permite ver en acción a las que defenderán la camiseta tricolor apenas días después. Los Dodgers envían a varios de sus pitchers y bateadores clave en pretemporada ( Tyler Glasnow aparece en rotaciones probables), lo que da un nivel altísimo de competencia.

envían a varios de sus pitchers y bateadores clave en ( aparece en rotaciones probables), lo que da un nivel altísimo de competencia. México llega con buen ritmo tras vencer 6-3 a los Arizona Diamondbacks el martes, mostrando solidez en pitcheo y bateo oportuno .

llega con buen ritmo tras vencer 6-3 a los el martes, mostrando solidez en y . Representa un choque simbólico: muchos peloteros latinos de los Dodgers y de MLB en general tienen raíces mexicanas o han jugado en la Liga Mexicana, lo que añade emoción al duelo.

La Selección Mexicana cuenta con un roster competitivo y con experiencia en ediciones anteriores, semifinalistas en 2023. Este juego de exhibición no solo sirve para afinar detalles tácticos y físicos, sino para elevar la moral de un equipo que sueña con superar lo hecho en 2023 y pelear por el título mundial.

Roster oficial de México para el Clásico Mundial 2026

Receptores

Alejandro Kirk

Alexis Wilson

Jugadores de cuadro

Jonathan Aranda

Luis Urías

Joey Meneses

Joey Ortiz

Rowdy Téllez

Nick Gonzales

Jared Serna

Nacho Álvarez Jr.

Jardineros

Randy Arozarena

Jarren Durán

Alek Thomas

Alejandro Osuna

Julián Ornelas

Lanzadores

Javier Assad

Andrés Muñoz

Robert García

Taijuan Walker

Brennan Bernardino

Samuel Natera

Roel Ramírez

MÉXICO VS LOS ÁNGELES DODGERS, DONDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER