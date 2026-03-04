México vs Los Ángeles Dodgers: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Mundial de Beisbol 2026
La Selección Mexicana de Béisbol se enfrenta a los campeones de la Serie Mundial en un duelo de exhibición previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana de Béisbol calienta motores con un enfrentamiento de lujo. Este miércoles 4 de marzo se mide en un juego de exhibición ante Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial y uno de los equipos más poderosos de las Grandes Ligas, quienes se enfrentarán en el Camelback Ranch-Glendale, Arizona.
Este duelo forma parte de la preparación oficial de Team México rumbo al World Baseball Classic 2026, donde el Tri se ubica en el Grupo B (Houston, Texas) junto a potencias como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. México arranca su participación en el torneo el 6 de marzo ante Gran Bretaña y luego enfrentará a Brasil el 8 de marzo y al gran rival Estados Unidos el 9 de marzo.
¿Por qué el juego México vs Dodgers es tan especial?
- Es la antesala perfecta al WBC: permite ver en acción a las estrellas mexicanas que defenderán la camiseta tricolor apenas días después.
- Los Dodgers envían a varios de sus pitchers y bateadores clave en pretemporada (Tyler Glasnow aparece en rotaciones probables), lo que da un nivel altísimo de competencia.
- México llega con buen ritmo tras vencer 6-3 a los Arizona Diamondbacks el martes, mostrando solidez en pitcheo y bateo oportuno.
- Representa un choque simbólico: muchos peloteros latinos de los Dodgers y de MLB en general tienen raíces mexicanas o han jugado en la Liga Mexicana, lo que añade emoción al duelo.
La Selección Mexicana cuenta con un roster competitivo y con experiencia en ediciones anteriores, semifinalistas en 2023. Este juego de exhibición no solo sirve para afinar detalles tácticos y físicos, sino para elevar la moral de un equipo que sueña con superar lo hecho en 2023 y pelear por el título mundial.
Roster oficial de México para el Clásico Mundial 2026
Receptores
- Alejandro Kirk
- Alexis Wilson
Jugadores de cuadro
- Jonathan Aranda
- Luis Urías
- Joey Meneses
- Joey Ortiz
- Rowdy Téllez
- Nick Gonzales
- Jared Serna
- Nacho Álvarez Jr.
Jardineros
- Randy Arozarena
- Jarren Durán
- Alek Thomas
- Alejandro Osuna
- Julián Ornelas
Lanzadores
- Javier Assad
- Andrés Muñoz
- Robert García
- Taijuan Walker
- Brennan Bernardino
- Samuel Natera
- Roel Ramírez
MÉXICO VS LOS ÁNGELES DODGERS, DONDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: miércoles 4 marzo de 2026
- HORA: 14:05 horas (tiempo del centro de México)
- SEDE: Camelback Ranch en Glendale, Arizona, Estados Unidos
- TV: ESPN, Disney+ y MLB.tv