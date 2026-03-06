México vs Gran Bretaña: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol arranca su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un duelo clave ante Gran Bretaña este viernes 6 de marzo, marcando el inicio de su camino en la fase de grupos del torneo más importante a nivel selecciones.

Hace tres años nació algo especial:

un equipo que hizo latir a todo México❤️‍🔥



Porque el beisbol siempre guarda algo para quienes siguen creyendo: una nueva oportunidad, una nueva revancha🫵🏻



Hoy comienza otro capítulo en el World Baseball Classic 2026🌎



El mismo sueño.

La misma… pic.twitter.com/1MDcFCAaZ3 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 6, 2026

El equipo dirigido por Benjamín Gil debuta en el Grupo B, que se disputa en el Daikin Park de Houston, Texas, sede de todos los encuentros de esta llave que también integra a potencias como Estados Unidos, además de Italia y Brasil.

Este enfrentamiento representa una gran oportunidad para que México comience con el pie derecho en su búsqueda por repetir o superar la histórica actuación de ediciones anteriores, donde la novena tricolor ha mostrado carácter y poderío ofensivo.

¿Qué selecciones son parte del Grupo B?

Estados Unidos (favorito y local en poderío)

(favorito y local en poderío) Italia

Brasil

Gran Bretaña (que busca dar la sorpresa tras su clasificación en 2023 y su debut competitivo en el Classic)

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final, que también se jugarán en Houston, lo que representa una ventaja logística y de afición para la bandera mexicana, ya que se espera una fuerte presencia de fanáticos tricolores en las gradas.

Nueve nombres.

Un mismo objetivo: defender a México🇲🇽🔥



Les presentamos el orden que saldrá a defender estos colores💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/C4DsqRXqTO — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 6, 2026

Antecedentes del duelo

En el Clásico Mundial anterior (2023), México se impuso a Gran Bretaña por un ajustado 2-1, mostrando solidez defensiva y oportunismo al bate. Ahora, con un roster renovado y jugadores de experiencia en MLB y Ligas Menores, la Selección Mexicana llega con la meta de dominar desde el primer juego y enviar un mensaje claro en el pool.

La novena azteca llega motivada tras sus juegos de preparación y con la ilusión de pelear por instancias finales, además de que este torneo sirve como ventana clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el continente americano.

MÉXICO VS GRAN BRETAÑA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER