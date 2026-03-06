Checo Pérez tuvo su primera práctica en la temporada 2026; ¿cómo le fue al piloto mexicano?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en Melbourne, Australia, con el Gran Premio que se disputa en el circuito de Albert Park, escenario del esperado regreso del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez a la máxima categoría del automovilismo. Tras un año fuera de la parrilla, el tapatío volvió a la actividad oficial el viernes 6 de marzo durante la primera práctica libre del fin de semana, ahora como parte del nuevo equipo Cadillac.

Bottas y Checo Pérez con Cadillac / Mark Sutton - Formula 1 Ampliar

El retorno del mexicano generó gran expectativa entre aficionados y especialistas, ya que no solo marca su vuelta al campeonato, sino también el debut de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. Con más de una década de experiencia en la categoría, Pérez llega con el objetivo de aportar liderazgo y experiencia a un proyecto que busca consolidarse en una nueva era técnica del campeonato.

Durante la primera sesión de entrenamientos libres, el piloto mexicano finalizó en la posición número 20 con un tiempo de 1:24.620, en una práctica dominada por el monegasco Charles Leclerc, quien registró la vuelta más rápida del día. La diferencia entre ambos fue superior a cuatro segundos, reflejo de la distancia competitiva que todavía enfrenta Cadillac en su primer año dentro de la categoría.

Sin embargo, el resultado no refleja completamente el trabajo realizado por el equipo. La sesión tuvo como objetivo principal recopilar información sobre el rendimiento del monoplaza y probar distintas configuraciones del vehículo. Pérez completó únicamente 14 vueltas, una cifra reducida en comparación con otros pilotos, debido a diversos inconvenientes técnicos que limitaron su tiempo en pista.

Entre los problemas detectados se reportaron fallas en el sistema de combustible del auto, lo que obligó al equipo a realizar ajustes en el garaje durante varios minutos. Esto redujo significativamente el tiempo disponible para rodar y probar estrategias de neumáticos. Además, en los minutos finales de la práctica, el mexicano sufrió un trompo tras experimentar un exceso de freno de motor en una curva, aunque logró evitar el contacto con los muros del circuito.

A pesar de las dificultades, el piloto mexicano se mostró optimista de cara al resto del fin de semana. Pérez señaló que lo más importante será recuperar el tiempo perdido en las siguientes sesiones para entender mejor el comportamiento del auto y preparar la estrategia para la clasificación y la carrera.

El Gran Premio de Australia marca así el inicio de una nueva etapa tanto para Checo Pérez como para Cadillac en la Fórmula 1. Aunque los resultados iniciales no fueron los ideales, el regreso del mexicano representa un capítulo importante en su trayectoria deportiva y el comienzo de un proyecto que buscará evolucionar a lo largo de la temporada. Con más prácticas por delante y la clasificación aún por disputarse, el equipo confía en mejorar su rendimiento y comenzar a acercarse al resto de la parrilla en las próximas jornadas del campeonato.