  • 08 MAR 2026, Actualizado 03:14

Palavecino y el Toro Fernández firman la quinta victoria al hilo de Cruz Azul ante San Luis

Cruz Azul reafirma su liderato tras aplastar al Atlético de San Luis. Revive los goles de la quinta victoria consecutiva de La Máquina en el Clausura 2026.

Juan Guzmán

Cruz Azul no tuvo problemas en la Jornada 10 del Clausura 2026 y goleó 3-0 a San Luis para mantenerse firme en la cima de la tabla general.

Cruz Azul vs Atlético San Luis

Cruz Azul vs Atlético San Luis / Jam Media

El conjunto celeste inició con el acelerador a fondo, y al minuto 16, Agustín Palavecino colocó el 1-0 tras una gran combinación con Nico Ibáñez. Durante el primer tiempo el portero de San Luis, Andrés Sánchez, salió lesionado, y en su lugar entró Gibran Lajud. Las malas noticias para los potosinos continuaron, y al minuto 45 Eduardo Águila se fue expulsado tras una dura entrada.

Para la segunda parte, Cruz Azul dominó a placer, y Gabriel “Toro” Fernández amplió la ventaja al minuto 66. Andrés Montaño ingresó al campo para seguir recuperando ritmo, y solo 5 minutos después, se hizo presente para el 3-0 de Cruz Azul en un gol que fue concedido tras una revisión en el VAR.

Agustín Palavecino y Nico Ibáñez

Agustín Palavecino y Nico Ibáñez / Jam Media

Así obtuvo forma el nuevo triunfo de La Máquina. El cuadro celeste obtuvo su quinta victoria consecutiva en Liga MX.

