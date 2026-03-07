Palavecino y el Toro Fernández firman la quinta victoria al hilo de Cruz Azul ante San Luis / Jam Media

Cruz Azul no tuvo problemas en la Jornada 10 del Clausura 2026 y goleó 3-0 a San Luis para mantenerse firme en la cima de la tabla general.

Cruz Azul vs Atlético San Luis / Jam Media Ampliar

El conjunto celeste inició con el acelerador a fondo, y al minuto 16, Agustín Palavecino colocó el 1-0 tras una gran combinación con Nico Ibáñez. Durante el primer tiempo el portero de San Luis, Andrés Sánchez, salió lesionado, y en su lugar entró Gibran Lajud. Las malas noticias para los potosinos continuaron, y al minuto 45 Eduardo Águila se fue expulsado tras una dura entrada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Joao Pedro rompe el silencio y revela las razones por las que no llegó a Cruz Azul

Para la segunda parte, Cruz Azul dominó a placer, y Gabriel “Toro” Fernández amplió la ventaja al minuto 66. Andrés Montaño ingresó al campo para seguir recuperando ritmo, y solo 5 minutos después, se hizo presente para el 3-0 de Cruz Azul en un gol que fue concedido tras una revisión en el VAR.

Agustín Palavecino y Nico Ibáñez / Jam Media Ampliar

Así obtuvo forma el nuevo triunfo de La Máquina. El cuadro celeste obtuvo su quinta victoria consecutiva en Liga MX.