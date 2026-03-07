Palavecino y el Toro Fernández firman la quinta victoria al hilo de Cruz Azul ante San Luis
Cruz Azul reafirma su liderato tras aplastar al Atlético de San Luis. Revive los goles de la quinta victoria consecutiva de La Máquina en el Clausura 2026.
Cruz Azul no tuvo problemas en la Jornada 10 del Clausura 2026 y goleó 3-0 a San Luis para mantenerse firme en la cima de la tabla general.
El conjunto celeste inició con el acelerador a fondo, y al minuto 16, Agustín Palavecino colocó el 1-0 tras una gran combinación con Nico Ibáñez. Durante el primer tiempo el portero de San Luis, Andrés Sánchez, salió lesionado, y en su lugar entró Gibran Lajud. Las malas noticias para los potosinos continuaron, y al minuto 45 Eduardo Águila se fue expulsado tras una dura entrada.
Para la segunda parte, Cruz Azul dominó a placer, y Gabriel “Toro” Fernández amplió la ventaja al minuto 66. Andrés Montaño ingresó al campo para seguir recuperando ritmo, y solo 5 minutos después, se hizo presente para el 3-0 de Cruz Azul en un gol que fue concedido tras una revisión en el VAR.
Así obtuvo forma el nuevo triunfo de La Máquina. El cuadro celeste obtuvo su quinta victoria consecutiva en Liga MX.