México vs Brasil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026 / Rob Tringali

México continúa su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y este domingo enfrentará a Brasil en su segundo compromiso dentro de la fase de grupos. La novena de Benjamín Gil intentará sumar una nueva victoria para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda del torneo..

México debutó con autoridad en el Clásico tras imponerse 8-2 a Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston. El resultado marcó un inicio histórico para el conjunto nacional, ya que fue la primera ocasión que ganó su partido inaugural del torneo.

El partido estuvo cerrado hasta la séptima entrada tras duelo de pitcheo entre ambas novenas, sin embargo, la ofensiva mexicana reaccionó en momentos clave para inclinar el juego a su favor y asegurar el triunfo en territorio estadounidense.

La escuadra tricolor buscará mantener el ritmo ganador que mostró en su presentación y dar un paso más rumbo a la siguiente fase.

El duelo ante Brasil forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol, sector que también integran Italia y Estados Unidos, uno de los grandes favoritos para el título.

MÉXICO VS BRASIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER