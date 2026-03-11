¡Histórico! Bam Adebayo anota 83 puntos, supera récord de Kobe Bryant y Jaime Jaquez brilla con el Miami Heat

Noche histórica en la NBA. El pívot Bam Adebayo firmó una actuación descomunal al encestar 83 puntos y liderar la victoria del Miami Heat por 150-129 sobre los Washington Wizards.

Bam Adebayo / Megan Briggs Ampliar

Con esa cifra, Adebayo superó una de las marcas más icónicas en la historia del baloncesto: los 81 puntos que logró Kobe Bryant con Los Angeles Lakers frente a los Toronto Raptors en 2006. Aun así, el récord absoluto de la liga sigue perteneciendo a Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en 1962, una cifra que continúa pareciendo inalcanzable incluso en noches extraordinarias como esta.

El desempeño del jugador del Heat también dejó números curiosos. Adebayo convirtió 27 de los 65 tiros de campo que intentó, pero fue desde la línea de castigo donde terminó de construir su monumental registro: acertó 36 de 43 tiros libres.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

En ese mismo encuentro también vio acción el mexico-americano Jaime Jaquez Jr., quien aportó una actuación sólida para Miami con 5 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, participando en una noche que quedará marcada en la historia reciente de la NBA.