¿Qué necesita México para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol?

Este miércoles, la Selección Mexicana de Béisbol enfrentará a Italia para jugarse su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 en Houston, Texas. Tras perder 5-3 con Estados Unidos, el conjunto tricolor aún mantiene la esperanza de poder clasificar a la siguiente fase cuando lleguen al Daikin Park.

Después de su derrota ante Estados Unidos, la novena mexicana cayó hasta el tercer lugar del Grupo B, complicando un poco su participación en el torneo. Después de las victorias de 8-2 contra Gran Bretaña y 16-0 frente a Brasil, solo les falta enfrentar a la escuadra italiana para concretar la participación en fase de grupos, pero el combinado mexicano se muestra firme y con determinación para avanzar a la siguiente fase en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Lo que necesita México para clasificar a cuartos de final

A pesar de los resultados previos, con un triunfo clave, México mantiene abierta la puerta para la clasificación. Existen diferentes escenarios posibles para México en esta etapa del torneo:

Si México le gana a Italia: Asegura automáticamente su boleto a los cuartos de final y puede ser líder de grupo si la defensiva permite 4 o menos carreras. México aspira a clasificar como primero o segundo de grupo, dependiendo de los criterios de desempate y del resultado final de Estados Unidos .

Si México pierde contra Italia: Queda eliminado de la competencia de forma inmediata.

Queda eliminado de la competencia de forma inmediata. Pero si Estados Unidos pierde ante Italia y México consigue el triunfo, habrá un triple empate con 3 victorias y 1 derrota para las selecciones del Grupo B, permitiendo así el avance de solo 2 equipos, lo que llevará a ser decidido por la cantidad de carreras que tenga cada uno.

Al momento, Italia lidera el Grupo B con 3 victorias, seguido de Estados Unidos 3 y México con 2, por lo que está obligado a ganar frente a los italianos. Los dos equipos que logren clasificar de este grupo se enfrentarán con los clasificados del Grupo A: Puerto Rico, Cuba o Canadá.

En este punto México depende de si mismo para poder lograr su clasificación y evitar el tercer lugar de hace tres años. El panorama es complicado, pues los Azzurri han sido un rival incomodo de superar para el Tri en clásicos anteriores. Ganar es la única posibilidad de mantener vivo el sueño de la siguiente fase, pero el resultado de Estados Unidos vs Italia aún puede cambiar el destino de la novena tricolor.