Isaac del Toro recupera el liderato del Tirreno-Adriático tras épica quinta etapa

Este viernes se disputó la quinta etapa del Tirreno-Adriático, en la que el mexicano Isaac del Toro recuperó el liderato tras una destacada actuación en una de las jornadas más exigentes de la competencia.

Isaac del Toro / Tim de Waele Ampliar

El ciclista mexicano aprovechó el terreno montañoso para volver a colocarse en la cima de la clasificación a falta de dos etapas para el final. La jornada contó con un recorrido de 184 kilómetros, caracterizado por constantes ascensos cortos y explosivos, razón por la cual es conocida como una etapa “rompepiernas”. A lo largo del trayecto se presentaron cerca de diez subidas, lo que permitió ataques entre los principales favoritos.

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El danés Michael Valgren lanzó un ataque en los últimos cinco kilómetros, movimiento que resultó decisivo para quedarse con la victoria de etapa. Del Toro intentó seguir su ritmo, pero no logró mantener el paso y cruzó la meta en la segunda posición tan solo 11 segundos después. Sin embargo, ese resultado fue suficiente para conservar la maglia azzurra, el jersey que distingue al líder de la clasificación general.

La sexta etapa se llevará a cabo este sábado, y está considerada como la más dura del campeonato y será determinante para definir al ganador. El recorrido incluye varios puertos de montaña encadenados, con un desnivel acumulado superior al de las jornadas anteriores. Además, la subida final es la más exigente de toda la carrera, escenario en el que normalmente se decide el campeonato.

Isaac del Toro recupera el liderato del Tirreno-Adriático / Tim de Waele Ampliar

Ahora queda por verse si Isaac del Toro puede mantener el liderato y hacer historia al convertirse en el primer ciclista mexicano en ganar el Tirreno-Adriático, una de las competencias más importantes del calendario internacional de ciclismo.